Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2431 personel alınacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak. Açıklamada, "Alımlar önümüzdeki hafta içerisinde cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığımız web sitemizde önümüzdeki günlerde ulaşılabilir olacak" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO