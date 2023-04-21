  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2431 personel alınacak
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2431 personel alınacak

Yeniakit Publisher
2023-04-21 09:54:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2431 personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak. Açıklamada, "Alımlar önümüzdeki hafta içerisinde cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığımız web sitemizde önümüzdeki günlerde ulaşılabilir olacak" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

Batman Üniversitesi personel alımı yapıyor
Batman Üniversitesi personel alımı yapıyor

Ekonomi

Batman Üniversitesi personel alımı yapıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı yapacak
Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı yapacak

Ekonomi

Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 11 bin 205 personel alıyor
Adalet Bakanlığı 11 bin 205 personel alıyor

Ekonomi

Adalet Bakanlığı 11 bin 205 personel alıyor

ÖSYM, personel alımı için duyurusu yaptı
ÖSYM, personel alımı için duyurusu yaptı

Ekonomi

ÖSYM, personel alımı için duyurusu yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23