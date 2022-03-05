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Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 07:36:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

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