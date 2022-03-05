Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.805 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.805 pozisyon için KPSS puan sıralaması ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.



Sözleşmeli personel alımına ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.



Adaylar tercihlerini, 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapabilecekler.



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