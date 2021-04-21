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Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Derya Yanık, ilk açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 04:14:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, HaberTürk TV canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Soru üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirileceği haberini gün içinde aldığını söyleyen Yanık, "Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden bakanlarımızın her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız." diye konuştu.

Bakanlığın Türkiye'de pek çok konuya temas eden, önemli alanları bünyesinde barındırdığına işaret eden Yanık, "Bizim için önemli olan bundan sonraki süreçte aldığımız sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek. Milletimize mahcup olmamak." ifadesini kullandı.

Yanık, salgın döneminde kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, kadınların bir şekilde tarafı olduğu konuların Türkiye'de her zaman güncelliğini ve önemini koruduğunu, salgın döneminde de bunun değişmediğini anlattı.

Özellikle şiddetle mücadele noktasında ileriye dönük hedeflerine ilişkin soru üzerine Yanık, şu değerlendirmeyi yaptı:

AK Parti iktidarları olarak en başından itibaren gözettiğimiz bir sonuç var; o da Türkiye'de kadın, erkek her bir yurttaşın eşit, adil ve müreffeh bir hayata kavuşması. Bunu sağlayabilmek için kadınlarla alakalı özellikle politikaların, stratejilerin geliştirildiğini hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş hükümetler döneminde de gösterdiği hassasiyeti, ilgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarını hepimiz biliyoruz. Benim de hedefim bu perspektifteki çalışmaları olabildiği kadar ileriye taşımak. Spesifik bir hedef ya da sonuç şu anda telaffuz etmek çok doğru, gerçekçi olmaz. Biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım.

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