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Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Cezayir’e gidiyor
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Cezayir’e gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi konulu uluslararası konferansa katılmak üzere 29-30 Temmuz 2022 tarihlerinde Cezayir’e ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 21:12:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Cezayir’e gidiyor

YENİ AKİT  ANKARA

Cezayir’de yarın yetimhane ziyaretinde bulunacak olan Bakan Yanık, 30 Temmuz Cumartesi günü Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek “Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi” konulu uluslararası konferansa katılacak.

Bakan Yanık, konferansın “Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar” başlıklı ikinci oturumunda Türkiye’de yapılan kadın çalışmalarına dair bir konuşma yapacak.

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