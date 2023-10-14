Aile ve gençlik bankası kuruluyor: Ev hanımları için emeklilik, gençlere yönelik pilot projelere destek verilecek
Aile ve Gençlik Bankası için geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nı seçimlerden hemen önce duyurmuştu. Yeni evleneceklere evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi imkanları destekleyecek olan Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?
Aile ve Gençlik Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan müjdeler arasında yer alıyordu. Aile Bankası'ndan elde edilen gelirle ailelere ve gençlere kredi verileceği ve ev kadınlarına da emeklilik fırsatı sunulacağı belirtilmişti. İşte, Aile ve Gençlik Bankası'nda son durum...
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULDU MU, NE ZAMAN KURULACAK?
Aileler ve gençlere sağlanacak imkanların kaynağı olarak belirtilen Aile ve Gençlik Bankası henüz kurulmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında, ''TÜBİTAK burs programlarımızla 2023 yılında 26 bin 632 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine 730 milyon lira destek aktardık. Cumhur İttifakı olarak, Aile ve Gençlik bankasının kurulması için kanun teklifini yakında Meclis'e sunuyoruz. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın detaylarını açıklarken, ''Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız.
Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.'' sözlerine yer vermişti.(milliyet.)
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