Aile terapistlerinin yuva kurmak yerine yuva yıktığı iddiası ortalığı ayağa kaldırdı! "Kendi boşluklarını başka ailelere empoze ediyorlar!"

Söz konusu uzman, ailelerin aralarındaki sorunları çözmek ve evliliklerini kurtarmak ümidiyle kapısını çaldığı terapistlerin, asıl misyonlarının tam aksine asimetrik bir yönlendirmeyle yuvaların dağılmasına çanak tuttuğunu savunarak çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"%88'i Boşanmış Kadınlardan Oluşuyor!"

Toplumsal yapıyı dinamitleyen bu tehlikeli sürece dikkat çeken psikolog, meslek grubuna dair asimetrik bir istatistiği de ortaya koyarak durumun vehametini gözler önüne serdi. İddiaya göre, piyasada aktif olarak faaliyet gösteren aile terapistlerinin tam %88’i, kendi evliliklerini yürütememiş ve kocalarından boşanmış kadınlardan oluşuyor.