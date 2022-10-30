Aile STK’ları tek yürek
Aileyi korumak ve LGBT sapkınlığına ‘dur’ demek için harekete geçen 200’den fazla aile STK’sı bugün Ankara’dan seslerini yükseltecek. LGBT lobilerinin manevi tahribatına karşı harekete geçen STK’lar, bugün saat 13.30’da Ankara Hacı Bayram Camii önünden Melike Hatun Camii’ne kadar yürüyerek basın açıklaması yapacak. Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, sağduyulu bütün kesimleri, nesli korumak için düzenledikleri yürüyüşe davet etti.
YENİ AKİT ANKARA
Son zamanlarda gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde LGBT lobilerinden İslam dinine, kutsallarımıza ve Türk aile yapısına yönelik saldırılar artarken, aileye değer verenler bugün Ankara’dan seslerini yükseltecekler.
“Bütün vatandaşları bekliyoruz”
Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, yürüyüşe 200’ün üzerinde derneğin katılım sağlayacağını belirterek,“ Yürüyüşün amacı içeriden ve dışarıdan ailelere yapılan saldırı, hareketlere karşı koymaktır. Nesillerimize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz. Duyarlı bütün vatandaşları da bekliyoruz. Bugün saat 13.30’da Ankara Hacı Bayram Camii önünden Melike Hatun Camii’ne yürüyeceğiz. Orada da basın açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı
“Tehditkâr yapılara karşı bir olmalıyız”
Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çelikus da “Çocuklarının geleceklerin önemseyen ve aile kavramına değer veren herkesin sesimize ortak olmalarını bekliyoruz. Çünkü şu anda sevmeye kıyamadıkları yavrularının yarın hangi sapkınlığa düşeceklerinden haberleri yok. Son günlerde aile yapımıza yapılan saldırılar hepimizi tehdit ediyor. Bu tehditkâr yapılara güç kazandırmamak için bir olmalıyız” diye konuştu.