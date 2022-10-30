Aile STK’ları tek yürek

YENİ AKİT ANKARA

Son zamanlarda gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde LGBT lobilerinden İslam dinine, kutsallarımıza ve Türk aile yapısına yönelik saldırılar artarken, aileye değer verenler bugün Ankara’dan seslerini yükseltecekler.

“Bütün vatandaşları bekliyoruz”

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, yürüyüşe 200’ün üzerinde derneğin katılım sağlayacağını belirterek,“ Yürüyüşün amacı içeriden ve dışarıdan ailelere yapılan saldırı, hareketlere karşı koymaktır. Nesillerimize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz. Duyarlı bütün vatandaşları da bekliyoruz. Bugün saat 13.30’da Ankara Hacı Bayram Camii önünden Melike Hatun Camii’ne yürüyeceğiz. Orada da basın açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı

“Tehditkâr yapılara karşı bir olmalıyız”

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çelikus da “Çocuklarının geleceklerin önemseyen ve aile kavramına değer veren herkesin sesimize ortak olmalarını bekliyoruz. Çünkü şu anda sevmeye kıyamadıkları yavrularının yarın hangi sapkınlığa düşeceklerinden haberleri yok. Son günlerde aile yapımıza yapılan saldırılar hepimizi tehdit ediyor. Bu tehditkâr yapılara güç kazandırmamak için bir olmalıyız” diye konuştu.