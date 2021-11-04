Aile STK’ları olmazsa kanunlar eksik kalır

Resul Ekrem Şahan Ankara

Çocuğunu görmek isteyen aile fertlerine yaşatılan çocuk haczi utancının bir an önce kaldırılması gerektiği yönünde yıllardır gazetemiz Akit’in yapmış olduğu haberler neticesinde olumlu adımlar atılmaya başlandı. Velayet davalarında ‘çocuk haczi’ni sona erdirecek düzenlemenin de içerisinde olduğu 5’inci Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu.

Çocuk teslim yerlerinde sıkıntılar var!

Yeni Akit’e konuşan Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Çocuk icrası ayıbının kaldırılması için 5. Yargı paketinde bir öneri hazırlandığını basından takip ettik. Hükümetimizin vatandaşın mağduriyetini duyması ve bu mağduriyeti gidermek için harekete geçmesini BABADER olarak milletimiz ve demokrasimiz için güzel bir adım olarak görüyoruz. Anladığımız kadarı ile çıkarılacak yasa ile çocukların teslimi kreş ve okul gibi yerlerde yapılacak. Husumet halinde olan eski karı-kocanın birbiri ile sürtüşmesine ve karşılaşmasına yol açılmadan çocuk teslimi gerçekleştirilecektir. Çocuğun anne/babasına gösterilmemesi durumunda velayet değişimi gerçekleşecektir. Ayrıca disiplin hapsi de söz konusu ediliyor” diye konuştu.



Ramazan Tan şöyle devam etti: “Ancak icra isteyen kişinin çocuğu teslim merkezlerine getirmemesi durumunda anında velayet ve çocuğun o kişiden alınmalı diğer ebeveyne verilmelidir. Bu işlemlerin masrafı da kötü niyetli olarak çocuğu göstermeyen taraftan alınmalıdır iyi niyetli kişilere yüklenmemelidir. Söz konusu kanunun alt düzenlemeleri aileye önem veren derneklerin fikirleri alınarak hazırlanmalıdır. Bu dernek ve platformlar aile ile ilgili süreçlere daimi ve etkin olarak katılmalıdır”

Erkeklerin hakkı korunmuyor

Özellikle aile mahkemelerinde birçok yasanın uygulanmadığını iddia eden Ramazan Tan, şu ifadeleri kullandı: “Örneğin 6684 sayılı kanun ile ortak velayet hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk ile esas alınması gerekirken velayet sorgu sualsiz anneye veriliyor. Kadın kendine bakamaz nafaka verilmeli denilirken çocuğa bakması bekleniyor. Mevzuat ve Hâkimler -özellikle kadın hâkimler- erkeklerin haklarını korumuyor. Çıkacak olan bu kanunu olumlu bir gelişme olarak görmekle birlikte asıl olanın uygulama olduğunu belirtmek isteriz. Kanunun ruhuna aykırı davranan ve taraf tutan yargı ve kamu görevlilerinin de cezalandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu mekanizmaların hızlı ve etkili olması için de aile kuruluşlarının fikirlerinin alınması şarttır.”