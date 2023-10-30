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Ekonomi Aile şirketleri de enflasyondan şikayetçi
Ekonomi

Aile şirketleri de enflasyondan şikayetçi

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:15:00 - 2023-10-30 16:16:02
Aile şirketleri de enflasyondan şikayetçi

Aile şirketleri krizlere karşı en çok yerleşik müşteri ve pazar ilişkilerine güvenirken enflasyon endişesi de ön plana çıkmış durumlda.

Aile şirketleri ve KOBİ’lere stratejik içgörüler sağlayan Ortak Akıl İş Platformu tarafından 112 aile şirketinin katılımıyla online yöntemle gerçekleştirilen “Aile Şirketlerinde Riskler ve Trendler” başlıklı araştırmaya göre Türkiye ekonomisi ve aile şirketlerini bekleyen en temel riskler; enflasyon, nitelikli işgücü kaybı ve finansmana erişim olarak sıralanıyor.

Müşteri ve pazar ilişkisi

Diğer yandan, aile şirketleri krizlere karşı en çok yerleşik müşteri ve pazar ilişkilerine güveniyor. Ortak Akıl İş Platformu Başkanı ve Ortak Akıl Danışmanlık Kurucu CEO’su Dr. Yılmaz Sönmez’e göre bu durum aile şirketlerinde finans ve tedarik zinciri yönetimi ile evrensel trendlere uygun insan ve kültür yönetimine duyulan ihtiyacı öne çıkartan güçlü bir veri.

Kurumsallaşma riski

Araştırmada aile şirketi liderlerin “aile şirketlerini bekleyen” en önemli riskler sorulduğunda ise kurumsallaşamama (%51,8) ilk sırada yer alıyor. Onu sırasıyla; aile üyeleri arasında iletişim sorunları (%44,6), kurucu ve yeni nesil arasında vizyon farkları (%37,5) ile bu iki kesimin beklentilerindeki farklılık (%30,3) takip ediyor. Anayasa olmaması ya da uygulanmaması (%28,6) ve görev-yetki dağılımındaki belirsizlik (%28,6) ise diğer vurgu yapılan riskler.

“Belirsizliğin Panzehiri Yeni Pazarlar”

Aile şirketlerine 2024 yılındaki yeni yatırım başlıkları sorulduğunda ilk sırayı yeni pazarlara odaklanma (%55,3) alırken, takip eden başlıklar ise insan kaynağı, istihdam (%48,2), dijitalleşme (%42,9) ve kurumsallaşma (%29,3) oldu. Yeşil dönüşüm ise %19,6 ile son sıralarda kendisine yer buluyor.

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