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Aile Olmak belgeseli bu akşam yayında

Tamamlanması 3 yıl süren ve 9 ülkeden farklı hikâyelerin yer aldığı Aile Olmak belgeseli bu akşam yayında.

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:19

Her cumartesi 21:30’da TRT Belgesel’de yayınlanacak belgesel serisi birçok bakımdan ilk olma özelliği taşıyor. Uzakları yakın kılmak ve yerli bakışla dünyayı okumak amacıyla başlanan projede aile kavramı farklı hikâyeler üzerinden işleniyor.

Kimi zaman ıssız çölde tek başlarına yolculuk yapan deve çobanı çocukların, kimi zaman savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan insanların, daima aileleri için elinden geleni yapanların hikâyesini anlatan belgesel 11 bölüm boyunca her hafta yayınlanacak.

Emre Karapınar’ın yönetmenliğini yaptığı belgeselin çekimleri için ekip arazide 245 gün geçirdi, 3 yılda havada ve karada toplam 92.821 km. yol katetti. Belgeselin hayata geçmesi için 154 kişi destek verdi.

Rumman Yapım tarafından TRT Belgesel için hazırlanan projenin destekçileri arasında İHH,THY ve TİKA gibi kurumlar da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:19
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