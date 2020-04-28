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Aile Meclisi Derneği'nden Ali Erbaş’a tam destek

Türkiye Aile Meclisi ve Bileşenleri, Ali Erbaş’a linç girişimine tepki göstererek, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

2020-04-28 12:16:00 - 2020-04-28 12:17:37
Aile Meclisi Derneği'nden Ali Erbaş’a tam destek

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Türkiye Aile Meclisi ve Bileşenleri, Ali Erbaş’a linç girişimine tepki göstererek, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Erbaş tarafından irad edilen hutbede İslâm’a aykırı bir husus olup olmadığını sorusunun cevabı üzerinde tüm kamuoyunu tefekküre davet ediyoruz. İHD yetkililerini açıklama yapmaya davet ediyoruz: Rahatsız oldukları şey İslâm’ın eşcinsellik hakkındaki hükümleri midir, yoksa Erbaş’ın İslam’ın eşcinsellik hakkındaki hükümlerini minberden tebliğ etmesi midir? Kur’an-ı Kerim’de, Lut Kavmi ile ilgili hükümler 12 sûrede 75 ayet-i kerimede zikredilmektedir. Bu suç duyurusu İslam’a ve Müslümanlara karşı bir meydan okuma, aşağılama, Kutsal’a karşı aşağılama olarak görüyor ve biz de bu örgüt hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”

 

 

Yeni Akit Gazetesi

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