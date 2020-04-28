Aile Meclisi Derneği'nden Ali Erbaş’a tam destek
Türkiye Aile Meclisi ve Bileşenleri, Ali Erbaş’a linç girişimine tepki göstererek, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Hasan Eğrigöz Ankara
Türkiye Aile Meclisi ve Bileşenleri, Ali Erbaş’a linç girişimine tepki göstererek, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Erbaş tarafından irad edilen hutbede İslâm’a aykırı bir husus olup olmadığını sorusunun cevabı üzerinde tüm kamuoyunu tefekküre davet ediyoruz. İHD yetkililerini açıklama yapmaya davet ediyoruz: Rahatsız oldukları şey İslâm’ın eşcinsellik hakkındaki hükümleri midir, yoksa Erbaş’ın İslam’ın eşcinsellik hakkındaki hükümlerini minberden tebliğ etmesi midir? Kur’an-ı Kerim’de, Lut Kavmi ile ilgili hükümler 12 sûrede 75 ayet-i kerimede zikredilmektedir. Bu suç duyurusu İslam’a ve Müslümanlara karşı bir meydan okuma, aşağılama, Kutsal’a karşı aşağılama olarak görüyor ve biz de bu örgüt hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”