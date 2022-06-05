Aile mağdurları 6. pakette de yer almadı

Süresiz nafaka, nafakasını ödeyemeyenlerin maruz kaldığı 3 ay tazyik hapsi, çocuk haczi, iftira mağdurları, velayet mağdurları, aile mahkemesi mağdurları, genç evlilik mağdurları ve aile konusundaki diğer bütün mağdur kesimler içinde yer almadıkları 6. Yargı paketinin TBMM başkanlığına sunulmasıyla hayal kırıklığına uğradılar. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Her paket bir yeni umut ve sonu büyük hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar ilk pakette bitirilmesi gereken ve defalarca söz verilen süresiz nafaka adaletsizliğine 6. Yargı paketinde de yer verilmedi. Aileyi koruma ile ilgili adım atılmamış olması vicdanları yaralamıştır. Genç evlilik mağduru kardeşlerimizin de sıkıntıları devam ediyor. Geldiğimiz noktada zinanın sahillerde, metrolarda kol gezdiği ortamlarda helali ile evlenmenin suç olduğu ve çözülmediği bir naktadayız maalesef!”