Aile Mağdur Hakları Platformu’ndan CHP’ye tepki!

YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde iktidara gelindiği takdirde İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz açıklamalarına Aile Mağdur Hakları Platformu tepki gösterdi.

Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan; “Sözde cinsiyet eşitliği ve kadına şiddeti önleme adı altında getirildiği söylenen İstanbul sözleşmesi tarihin tozlu rafları arasında yerini almıştır. Ülkemizde İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğim demek akıl tutulması ve aileyi tamamen yıkma politikasıdır. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğim sözü Avrupa’nın aile yıkım projesine destek sözüdür. Aynı zamanda erkeksiz bir hayat hayali kuran feministlere, azgın LGBT derneklerine şirin gözükmek ve İslam düşüncesini yıkmaya dönük çalışmalardır” diye konuştu.

3 milyon nafaka mağduru CHP'nin iştahını kabarttı!

Ergincan, “Kılıçdaroğlu aile mağdurlarının oy potansiyelini görmesi ve nafaka gerginliğini ortadan kaldıracağım demesi seçimi kazanma çalışmasıdır. Muhalefetin bile gördüğü bunu oya dönüştürmek için devlet fonu destekli bir proje ile nafaka gerginliğine son vereceğim demesi hükümete uyarıdır. Hükümetimiz bizlere sürekli dile getirdiği gidin muhalefeti ikna edin sözünün yerine geldiği ortamda artık söz değil çözüm istiyoruz. Hükümetimizin aile konusunda ki yanlış politikaları ve sürekli nafaka konusunu ertelemesi ile İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesi bir ders olur diye düşündük. Ne yazık ki seçimlerin ardından 2 yıl geçti hala süresiz Nafaka sorunu devam etmektedir. Bu sorun ve 3 milyona varan aile mağdurlarının oy potansiyeli de muhalefetin iştahını kabartmaktadır. CHP nafaka konusunu çözeceğim diyerek mağdurları kendi cephesine çekmeye çalışmaktadır. Cumhur ittifakı bu şark kurnazlığını görmeli ve nafaka sorununu bir an evvel çözmelidir”