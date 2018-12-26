‘Aile’ kadınlar için tehditmiş

Faruk Arslan İstanbul

Boşanma oranlarının evlilik oranlarını geçtiği Türkiye’de son 10 yılda büyük darbeler alan aile kurumuna kamusal sahada savaş açıldığı belgelendi. Başında ‘aile’ ifadesi bulunan bakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM), “Aile kadınlar için güvenli ortam değildir” şeklinde skandal bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Anayasa ‘aile toplumun temeli’ diyor, ama

Ailenin Türk toplumunun temeli olduğunun vurgulandığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. maddesinde “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” ifadelerinin yer almasına rağmen ülkemizdeki aile karşıtı uygulamalar inanılmaz boyutlara varıyor. Feminizm, kadına şiddet argümanını aile bütünlüğüne karşı silah olarak kullanarak devlet kurumlarında geniş nüfuz alanı buluyor. Son 10 yılda 1,2 milyon ailenin yıkıldığı, boşanma oranlarının doğum oranlarını geçtiği, evlilik ve ilk çocuk doğurma yaşının 30 ila 40’lara kaydığı, çocuk nüfus oranının 1970’lerden bu yana en düşük seviyeye gerilediği Türkiye’de aileyi çatırdatan anlayışın kendisini Aile Bakanlığı çatısı altında bariz şekilde gösterdiği belirlendi.

Kadına şiddet kılıfı altında aileye düşmanlık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM) yayımnladığı “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” adlı raporda aile kurumunun açıkça hedef alındığı tespit edildi. 2009 yılında yayımlanan skandal raporda, kadına şiddetin ana kaynağı olarak ailenin gösterildiği kaydedildi. Aile Bakanlığı’na bağlı KSGM’nin raporunda açık ve net bir ifadeyle “ailenin kadınlar için güvenli ortam olmadığı”nın savunulduğu öğrenildi.

Açıkça ‘aile güvensiz ortam’ deniliyor

Devletin resmi kurumu KSGM’nin devlet imkanlarını kullanarak hazırladığı “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” raporunun 189’uncu sayfasında, “Araştırma sonuçları, hem kadınlar hem de toplum tarafından en güvenli ortam olarak düşünülen ailenin aslında kadınlar için güvenli bir ortam olmadığını göstermektedir” ifadelerine yer verildiği belirlendi. Aile düşmanlığının kadına şiddet kılıfı altında sergilendiği raporda ayrıca, “Kadınların aile içinde maruz kaldıkları şiddet değerlendirildiğinde 10 kadından 4’ünün birlikte yaşadıkları erkekler tarafından şiddete maruz kalmaları, aile ortamının kadınlar için onların yaşam haklarını zaman zaman tehdit edecebilecek bir kurum haline dönüştüğünü göstermektedir” sözlerinin sarf edildiği saptandı.

İşte mimarı oldukları korkunç tablo

Aile Bakanlığı yelpazesi altında hazırlanan ve “Aile kadınlar için güvenli ortam değildir” şeklindeki skandal raporun doğrultusunda atılan adımlar kadınların canlarına, ailenin ise varlığına tehdit oluşturdu. Türkiye’de son 10 yılda boşanmalar yüzde 70 arttı, 10 yılda 1,2 milyon çift boşandı. 10 yılda ilk evlenme yaşı kadınlarda 22.2’den 24.6’ya, erkeklerde 25,5’ten 27,7’ye yükseldi. Son 10 yılda 18-19 yaşında anne olanların sayısı yüzde 36, 20-24 yaş grubunda yüzde 20 düştü. 10 yılda çocukların Türkiye nüfusuna oranı geriledi. 10 yıl önce yüzde 30 olan oran 2017’de yüzde 28,3’e düştü. Kadınların doğurganlık hızı 2017’de Türkiye tarihinde ilk defa nüfus yenilenme düzeyi olan 2.10’un altında kaldı. 2017’de boşanma oranları evlenme oranlarını geride bıraktı. Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 1.8 artış gösterdi.

Kadına şiddet vakaları ise her geçen yıl arttı. Kadınlara yönelik şiddeti önleme amacıyla 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı kanundan sonra patlayan kadın cinayetleri 2011’de 121 iken 2012’de 210’a, 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e, 2015’te 303’e, 2016’da 328’e, 2017’de 409’a tırmandı.