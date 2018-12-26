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‘Aile’ kadınlar için tehditmiş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM), “Aile kadınlar için güvenli ortam değildir” şeklinde skandal bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Başında ‘aile’ ifadesi bulunan bakanlığın uhdesindeki KSGM’nin yayımladığı “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” adlı raporda aile kurumunun kötülendiği, kadına şiddetin ana kaynağı olarak ailenin gösterildiği tespit edildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:39

 Faruk Arslan  İstanbul 

Boşanma oranlarının evlilik oranlarını geçtiği Türkiye’de son 10 yılda büyük darbeler alan aile kurumuna kamusal sahada savaş açıldığı belgelendi. Başında ‘aile’ ifadesi bulunan bakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM), “Aile kadınlar için güvenli ortam değildir” şeklinde skandal bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Anayasa ‘aile toplumun temeli’ diyor, ama

Ailenin Türk toplumunun temeli olduğunun vurgulandığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. maddesinde “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” ifadelerinin yer almasına rağmen ülkemizdeki aile karşıtı uygulamalar inanılmaz boyutlara varıyor. Feminizm, kadına şiddet argümanını aile bütünlüğüne karşı silah olarak kullanarak devlet kurumlarında geniş nüfuz alanı buluyor. Son 10 yılda 1,2 milyon ailenin yıkıldığı, boşanma oranlarının doğum oranlarını geçtiği, evlilik ve ilk çocuk doğurma yaşının 30 ila 40’lara kaydığı, çocuk nüfus oranının 1970’lerden bu yana en düşük seviyeye gerilediği Türkiye’de aileyi çatırdatan anlayışın kendisini Aile Bakanlığı çatısı altında bariz şekilde gösterdiği belirlendi.

Kadına şiddet kılıfı altında aileye düşmanlık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM) yayımnladığı “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” adlı raporda aile kurumunun açıkça hedef alındığı tespit edildi. 2009 yılında yayımlanan skandal raporda, kadına şiddetin ana kaynağı olarak ailenin gösterildiği kaydedildi. Aile Bakanlığı’na bağlı KSGM’nin raporunda açık ve net bir ifadeyle “ailenin kadınlar için güvenli ortam olmadığı”nın savunulduğu öğrenildi.

Açıkça ‘aile güvensiz ortam’ deniliyor

Devletin resmi kurumu KSGM’nin devlet imkanlarını kullanarak hazırladığı “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” raporunun 189’uncu sayfasında, “Araştırma sonuçları, hem kadınlar hem de toplum tarafından en güvenli ortam olarak düşünülen ailenin aslında kadınlar için güvenli bir ortam olmadığını göstermektedir” ifadelerine yer verildiği belirlendi. Aile düşmanlığının kadına şiddet kılıfı altında sergilendiği raporda ayrıca, “Kadınların aile içinde maruz kaldıkları şiddet değerlendirildiğinde 10 kadından 4’ünün birlikte yaşadıkları erkekler tarafından şiddete maruz kalmaları, aile ortamının kadınlar için onların yaşam haklarını zaman zaman tehdit edecebilecek bir kurum haline dönüştüğünü göstermektedir” sözlerinin sarf edildiği saptandı.

İşte mimarı oldukları korkunç tablo

Aile Bakanlığı yelpazesi altında hazırlanan ve “Aile kadınlar için güvenli ortam değildir” şeklindeki skandal raporun doğrultusunda atılan adımlar kadınların canlarına, ailenin ise varlığına tehdit oluşturdu. Türkiye’de son 10 yılda boşanmalar yüzde 70 arttı, 10 yılda 1,2 milyon çift boşandı. 10 yılda ilk evlenme yaşı kadınlarda 22.2’den 24.6’ya, erkeklerde 25,5’ten 27,7’ye yükseldi. Son 10 yılda 18-19 yaşında anne olanların sayısı yüzde 36, 20-24 yaş grubunda yüzde 20 düştü. 10 yılda çocukların Türkiye nüfusuna oranı geriledi. 10 yıl önce yüzde 30 olan oran 2017’de yüzde 28,3’e düştü. Kadınların doğurganlık hızı 2017’de Türkiye tarihinde ilk defa nüfus yenilenme düzeyi olan 2.10’un altında kaldı. 2017’de boşanma oranları evlenme oranlarını geride bıraktı. Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 1.8 artış gösterdi.

Kadına şiddet vakaları ise her geçen yıl arttı. Kadınlara yönelik şiddeti önleme amacıyla 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı kanundan sonra patlayan kadın cinayetleri 2011’de 121 iken 2012’de 210’a, 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e, 2015’te 303’e, 2016’da 328’e, 2017’de 409’a tırmandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:39
  1. İstanbul
  2. Boşanma oranları
  3. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
  4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  5. Aile Bakanlığı
  6. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  7. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
  8. Kadına şiddet

YORUM YAZ

  • intertiumintertium31 dk önce
    kadinin statusu genel mudurlugu vay be erkek ismi hicbir yerde gcmiyor sehirleri fabrikalari sanayii insa edden savasarak ulkesini savunan canin vererek vatanii koruyan copleri toplayan en pis lagimlara dalan madenlerde gocuk altinda kalan ve ziyan edilen enerjiyi cikaran insanligin refahi ve yukselmesi icin buluslaryapmis petrolu dogalgazi elektrigi cikarmak icin calisan ki en tehlikeli yerler erkegin esamesi okunmuyor biz erkekler hep hor goruluyoruz en enayi cinsiyet biziz insanlik bizimle insaa oldugu halde akpartiye de helal olsun bundan sonra ak degil k partisi adaleti cikardim
  • AHMET AHMET 35 dk önce
    Kim aile düşmanı masonvari illumunati zihniyetli aile düşmanı örgütlerin kuyruğuna takılıyorsa allah cc iki cihandada belalarını versin iki yakaları bir araya gelmesin.
  • ihsanihsan42 dk önce
    bakan hanım bu kurulu derhal lavet ve sorgula cezalandır
  • nuhnuh50 dk önce
    yani ilşkiye grn ama evlenmeyin diyor kısacası
  • ibrahimibrahim53 dk önce
    daha da beter olacak bu ülkehemde kesinlikle yatıkları kanunlarda Allah ı azze vecelleyi razı etmeye değilde kişileri razı etmeye çalışan bir meclis ve bakanlar oldukça daha beter olacak akit haber sizce haber yapmadığınız daha ne ahlaksızlıklar kanun olarak torba yasalardan veyaaçık ça geçti mesela avrupa istedi zina yasak olmaktan kalktı boşanan kadınlar zinayı arttıracak veya erkekler vs
  • Aslan akbeyAslan akbey55 dk önce
    bu kötülüğü bu ülkeye israil bile yapmadı. kale içten fethediliyor. kadına şiddete karşıyım. ama bunun propagandasını yapan yöneticiler tamamen islam düşmanlarına hizmet ediyorlar. bilerek yada bilmeyerek. ama mevcut dünyaya bakınca bilmeden bunu yapmak ancak aptallıktır. demek ki bilerek yapıyorlar yada aymazlıklarından.. aile bakanlığı bence kapatılmalı, çünkü israil bakanlığı gibi çalışıyor.
  • yusuf toygunyusuf toygun56 dk önce
    bunu ve daha fazlasını beklediğim bu ve benzeri kurumların artık "muhafazakar" aklı yönettiği bir gerçektir.ak parti ile son şekli verilen "muhafakarlığın" chp lileşmeye gebe bir süreç olduğunu kabul ettiğim için laik demokratik ve muhafazakar her türlü parti, fikir ve eyleme zıttımdır. kanaati nacizanem haberdeki herzeler o kurumların söyledikleri. birde sustukları var...sustuklarını duyabilen var mı?
  • BünyaminBünyamin57 dk önce
    Allah'ım LUT KAVMİ nin başka bir versiyonuna giderken belli bir mesafe katettirdiler,RAB'bimiz,bize yardım et,bizi kurtar.Nesillerimizi kurtar...
  • BünyaminBünyamin57 dk önce
    Allah'ım LUT KAVMİ nin başka bir versiyonuna giderken belli bir mesafe katettirdiler,RAB'bimiz,bize yardım et,bizi kurtar.Nesillerimizi kurtar...
  • ihsihs1 sa önce
    CHP kadrosundan kabineye alındığı anlaşılan! Aileden sorumlu bakan görevde kaldıkça böyle haberlere şaşırmamak gerek!

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