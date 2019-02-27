Aile hekimlerine EKG ve akut koroner sendromu bilgilendirme toplantısı
Diyarbakır’da aile hekimlerine yönelik olarak ‘EKGve akut koroner sendromlu hastaya yaklaşım’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.27 Şubat 2019 Çarşamba 13:22
Diyarbakır’da aile hekimlerine yönelik olarak ‘EKGve akut koroner sendromlu hastaya yaklaşım’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği ile birlikte her ay farklı hekimlerin katılımı planlanarak organize edilen ilk toplantıya Diyarbakır merkez ve ilçelerinde görev yapan 55 aile hekimi katıldı. Memorial Dicle Hastanesi toplantı salonunda Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ tarafından gerçekleştirilen sunumda EKG ve 1. basamakta karşılaşabilecekleri akut koroner sendromlu vakalara yaklaşım hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.
Aile hekimleri, programda emeği geçenlere teşekkür etti.
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