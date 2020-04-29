Aile hekimlerinden şiddetin önlenmesi için "özel" düzenleme talebi

İSTANBUL (AA) - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili düzenlemenin torba yasaya eklenmeyecek kadar hayati olduğunu kaydetti.

Sezen, Trabzon'da hasta yakınlarınca saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz Genç'le ilgili yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenmesi önerilen yasa maddelerini yetersiz bulduklarını ifade etti.

"Sağlıkta şiddet yasası bir torba yasaya eklenmeyecek kadar önemli ve ülkemiz için hayatidir." diyen Sezen, şunları kaydetti:

"Kanun düzenlemeleri, Türk Ceza Kanunu'na eklenecek maddelerle yapılmalıdır. Mevcut düzenleme, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu üzerinden yapılmıştır. Bu durum yasanın uygulanması konusunda tereddütlere neden olabilir. TCK'da yapılan düzenleme ile 2 yıldan az olmamak üzere ceza alt sınırı belirlenmelidir. Şiddet uygulayan kişi belirli süre ile sosyal güvenlik şemsiyesi altından çıkarılmalı, bu sürede sağlık hizmetini ücretli almalıdır. Şiddete maruz kalan sağlık personeli her şartta görevden çekilebilmelidir."