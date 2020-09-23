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Aktüel Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek
Aktüel

Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek

Bebek ve çocukların gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi, aşılama, okul sağlığı muayeneleri, kronik hastalık izlemleri, poliklinik muayene hizmetleri gibi birçok alanda görev yapan aile hekimlerinin Kovid-19 salgınıyla birlikte bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki rolleri daha da önem kazandı - Salgınla mücadelede yer alan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, filyasyon çalışmalarına da destek veriyor, hasta ve temaslılarının izlemlerini yürütüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:22:29 -
Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Anne karnından itibaren bebek ve çocukların gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi, aşılama, okul sağlığı muayeneleri, kronik hastalık izlemleri, poliklinik muayene hizmetleri gibi birçok alanda görev yapan aile hekimleri, Kovid-19 salgınında filyasyon çalışmalarına da destek veriyor, yeni tip koronavirüs hastaları ve temaslılarının izlemlerini yürütüyor.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında, Aile Sağlığı Merkezlerinde sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bir arada veriliyor.

Her bireyin bir aile hekiminin olmasına imkan tanıyan ve kişilerin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırılan uygulama kapsamında, Türkiye genelindeki 8 bin 10 aile sağlığı merkezinde 24 bin 562 aile hekimi ve 23 bin 127 aile sağlığı çalışanı ile birinci basamak sağlık hizmeti sağlanıyor.

Aile sağlığı merkezlerinde anne karnından başlamak üzere, bebek ve çocukların sağlıklı gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi, tarama programları ile erken tanı ve tedavinin sağlanması ve komplikasyonların önlenmesi için gebe izlemi, bebek izlemi, aşılama hizmetleri, okul sağlığı muayeneleri, kronik hastalık izlemleri, poliklinik muayene hizmetleri ve meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine ilişkin taramalar yapılıyor.

- Aile hekimleri filyasyon çalışmalarında da yer alıyor

Kovid-19 salgınıyla birlikte aile hekimlerinin bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki rolleri de belirginleşti.

Salgınla mücadelenin vazgeçilmez neferleri olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, filyasyon çalışmalarına da destek veriyor, hasta ve temaslılarının izlemlerini yürütüyor.

Aile hekimliği ile koruyucu sağlık hizmetinin kapsamı da genişletildi, sağlıklı hayatın teşviki ve kronik hastalıkların yönetimine ilişkin programlar da eklendi. Bu kapsamda, sağlığın teşviki ve sağlıklı davranışların benimsenmesi için yapılan eğitim faaliyetleri yanında, yaş ve cinsiyete göre önerilen aralıklarda tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü, kolesterol ve beden kitle indeksinin ölçümü yapılıyor ve kronik hastalığı olan bireylerin de gerekli ölçümlerinin yapılması ve hastalıklarının kontrol altında olup olmadığının tespiti, komplikasyonların önlenmesi için danışmanlık veriliyor ve hastalar ilgili uzmanlara yönlendiriliyor.

Kronik hastalıkların önlenmesi kapsamında alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, ideal vücut ağırlığını korumak ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak gibi sağlığın teşvikini içeren davranışların benimsenmesi için hem aile sağlığı merkezi hem de sağlıklı hayat merkezlerinde eğitim ve destekleyici uygulamalar yapılıyor.

Kişilerin sağlıkla ilgili sorun veya sorularında ilk başvuru noktasının aile hekimleri olması, aile hekimlerinin sağlık sisteminin ortasında koordinatör görevi üstlenmesi amaçlanıyor.



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