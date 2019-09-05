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Aile hekimlerinde kanser tarama oranı yükseldi

Aile Hekimliği, başta aşılama olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:42
Aile hekimlerinde kanser tarama oranı yükseldi

Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunabilmek için her geçen gün daha da güçlendirdiğimiz Aile Sağlığı Merkezlerimizde (ASM) vatandaşlarımız, hastanelere gitme ihtiyacı duymadan ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyor. 

Vatandaşların aile hekimleri ile tanışmaları ve öncelikle aile hekimlerini tercih etmeleri için başlatılan “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” kampanyası olumlu gelişmeler sağladı. Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, aile hekimine muayene olanların sayısının yüzde 5 arttı.

ASM’lerimizde akut ve kronik hastalıkların teşhis ve tedavisi için sağlık taramaları yapılıyor. Bu taramalarla birçok vatandaşın hastalığını erken teşhis edilmesi mümkün oldu. ASM’lerde 2018 yılının ilk 6 ayında serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için toplamda 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14’lük artışla 620 bine yükseldi. 

Aile hekimliği, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de başarıyla uygulanıyor. Bu başarıda en büyük pay şüphesiz ilk günden beri bu işi sahiplenen aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarına aittir. Hekim başına düşen nüfus diğer ülkelere kıyaslandığında oldukça yüksek olmasına rağmen büyük bir fedakârlıkla ve hekimliğin ulvi değerleriyle hizmet vermekteler. 

Bugün itibariyle 8 bin Aile Sağlığı Merkezinde yaklaşık 25 bin aile hekimimiz görev yapıyor. Halen aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 100. Yeni hekimlerimizin uygulamaya dâhil olmasıyla hekim başına düşen nüfus her geçen gün azalıyor. Bu sayıyı 2023’te 2 bin 700 kişiye düşmesi hedefleniyor. Uygulamanın başladığı dönemlere göre aile sağlığı birimlerinde çalışan hekimlerimizin ve personelimizin görev koşullarını da iyileştirdik, bu koşulları daha da iyileştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Henüz aile hekimleri ile tanışmamışlar ise aile hekimleri ile tanışmaları ve herhangi bir şikâyetleri olmasa da aile hekimleri ile irtibatlarını korumaları. 

Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için, aile hekiminizi erken tanıyın.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:42
  1. kanser
  2. aile hekimleri
  3. ASM
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