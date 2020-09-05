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Aktüel Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
Aktüel

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere üç ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak ilave ödeme yapılabilecek - Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-05 01:56:21 -
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme

ANKARA (AA) - Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Kovid-19 salgını nedeniyle ek ödeme müjdesi geldi.

Yönetmeliğe "Kovid-19 salgını nedeni ile yapılacak ilave ödemeler" başlığıyla eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Bu madde uyarınca yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1,5 katını aşamayacak.

Ayrıca aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin, rapor ve Sağlık Bakanlığı tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilecek.

- Hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınacak

Yönetmelik ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; Sağlık Bakanlığınca öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil haller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri ya da sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınacak.

Bu arada yapılan düzenleme ile söz konusu yönetmelik ve sözleşme örneklerindeki "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun" ibareleri "Aile Hekimliği Kanunu" şeklinde değiştirildi.


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