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Sağlık Aile hekimleri ne zaman iş bırakacak?
Sağlık

Aile hekimleri ne zaman iş bırakacak?

Aile hekimleri özlük hakları ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için iş bırakacak. Aile hekimlerinden randevu alacak olanlar ise ‘aile hekimleri ne zaman iş bırakacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 21:19:00 -
Aile hekimleri ne zaman iş bırakacak?

Aile hekimleri şubat ayında iş bırakma kararı aldı. Bu sebeple randevu alacak alan vatandaşlar aile hekimliklerinin ne zaman kapalı olacağını araştırıyor.

Aile hekimleri ne zaman iş bırakacak?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), temsil ettikleri aile hekimlerinin 26 Ocak 2022’den itibaren sadece MHRS sistemi üzerinden randevulu hastalara 20 dakikada bir bakacağını, özlük haklarıyla ilgili taleplerinin karşılanmaması durumunda ise 17-18 Şubat'ta 2 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.

Talepler yerine getirilmediği taktirde, 17 Şubat'ta tüm il dernek başkanlarının katılımıyla Ankara'da basın açıklaması yapılacağı belirtilen açıklamada, "Anayasanın tanıdığı hak gereği, sosyal, hukuksal ve özlük haklarımız ve sağlık çalışanına şiddete dikkat çekmek için tüm Türkiye'de, 17-18 Şubat'ta 2 gün iş bırakma eylemi icra edilecek, illerde ortak basın açıklaması ve basılı dokümanlar ile halka yönelik farkındalık çalışması yürütülecektir." ifadesi kullanıldı.

 

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