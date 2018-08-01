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Aile Hekimleri Derneğine göre olayın asıl mağduru hekimmiş!

Giresun’da beyaz kod vererek 82 yaşındaki yaşlı adamın polis şiddetiyle öldürülmesine neden olan aile hekimine destek için eylem düzenleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneğinin Başkan Yardımcısı Dr. Şule Güçlü Şakrak, olay sonucu hayatını kaybeden yaşlı adama dava açan hekimin, asıl mağdur olduğunu öne sürerek, "Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan meslektaşımız, kurallara uymaktan başka bir şey yapmamıştır." dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:19
Aile Hekimleri Derneğine göre olayın asıl mağduru hekimmiş!

İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyesi bir grup, Giresun’da yaşanan olay sonrası hekimin açığa alınmasıyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yaptı. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şule Güçlü Şakrak, söz konusu olayda hayatını kaybeden Yusuf Topal'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şakrak, açıklamada şunları dile getirdi:

"Yaşanan ve talihsiz bir şekilde sona eren bu olay, neredeyse tüm aile hekimlerinin, her gün yaşadığı bir olaydır. Aile sağlığı merkezlerine her gün birçok kişi, eşine ilaç yazdırmak için, annesini getirmeden şikayetlerini anlatarak annesine tedavi düzenletmek için, okula gitmeyen çocuğuna, çocuğunu dahi getirmeden, usulsüz rapor talep etmek için gelmektedir. Bu taleplerin yasal olmadığı, bu talepleri yerine getirenin de suç işlediği, hekimlerin suç teşkil eden işlemlere zorlanmasının da bizatihi suç olduğu vatandaşlara anlatılmalıdır."

'ASIL MAĞDUR MESLEKTAŞIMIZDIR'

Yaşanan vak'ada asıl mağdurun, olayda adı geçen hekim olduğunu savunan Şakrak, "Kimse görevini hukuka ve mesleki ahlaka uygun yaptığı için cezalandırılamaz, halka karşı hedef gösterilemez, ulusal basın ve sosyal medyaya linç ettirilemez. Bu durum hem ahlaka, hem vicdana aykırıdır. Yaşanan talihsiz olay, hasta yakını ve kolluk kuvvetleri arasındadır. Bir soruşturma varsa, bu orantısız bir müdahale olup olmadığı hususunda olmalıdır. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan meslektaşımız, kurallara uymaktan başka bir şey yapmamıştır. Şiddete uğrayan ya da uğramasına ramak kalan kişi, yani asıl mağdur olan meslektaşımızdır." diye konuştu.

'BEYAZ KOD' TALEBİ ÜZERİNE YAŞANMIŞTI

Geçen hafta, Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal, ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurmuş, olumsuz cevap aldığı doktorla arasında tartışma yaşanmıştı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebi üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istendiği sırada fenalık geçirmiş, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:19
  1. İstanbul
  2. Giresun
  3. yusuf topal
  4. beyaz kod
  5. aile hekimi
  6. giresun beyaz kod

YORUM YAZ

  • SemraSemra1 sa önce
    Bu haberde .... “Beyaz kod” alarm kodudur, destek için verilir. Polislerin orantısız güç kullanıp kullanmadıgı araştırılmalı. Artı kriz yönetimi eğitimi almalılar.Ne yapsaydı doktor hanım?? İlacı yazıp hapis cezası mı alsaydı??? Acili birakıp hastanın evine mi gitseydi?..
  • hanzalahanzala24 dk önce
    PEKİ HEKİM HAKLI İSE NİYE KRİZ GEÇİREN VATANDAŞA MUAYENE ETMİYORDA KRİZ GEÇİRİR İKEN GELMİYOR BUKADAR DA VAHŞİLİK OLMAZKİ yeni nesil hekimler de çoğunluk la bir halt olmaz çünkü önce para sonra can
  • MisafirMisafir44 dk önce
    Bu şekil konuşan bir doktor vicdansız olduğunu peşinen söylüyor. Bunlar doktorluk mesleğine uygun insanlar değil gözlerini kibir ve hırs bürümüş ve meslekten ihraç edilmeleri lazım gelir.
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