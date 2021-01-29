Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi sorgulama

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hangi aile hekimine bağlı olduğunuzu öğrenmek için elektronik ortamdan aile hekimi sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

Aile hekimi nasıl öğrenilir?

Aile hekimi öğrenme ve değişiklik yapma işlemleri E-devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Aile hekimini değiştirmek ya da öğrenmek isteyen kişiler E-devlet hesabına giriş yapmalıdır.

Aile hekiminizi öğrenmek için (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden girmeniz yeterlidir. E-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra sorgulama butonuna “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama” yazıp aile hekiminizi öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada karşınıza çıkan ekranda aile hekiminiz kim olduğu, aile hekimliği bilgisi ve adresi yer almaktadır.

SMS ile aile hekimi sorgulama

Sağlık Bakanlığı sistemi, e-Devlet sistemi dışında SMS ile de aile hekiminizin kim olduğunu öğrenmek mümkündür. SMS ile aile hekimi sorgulama işlemi için hattınızın hangi operatöre bağlı olduğuna göre farklı numaralara SMS atmanız gerekmektedir. İşte SMS ile aile hekimi sorgulama yöntemi:

TURKCELL Aile Hekimi Sorgulama

TURKCELL hattı kullanan vatandaşlar aile hekimi sorgulama işlemi için “AH T.C. KİMLİK NUMARASI” (AH 12312312312) yazdıktan sonra “7777”veya “6998” numaralarına kısa mesaj göndermelidir. Ancak yapılan bu işlem ücretsiz değildir.

Türk Telekom Aile Hekimi Sorgulama

Türk Telekom hattı kullanan vatandaşlar aile hekimi sorgulama işlemi için “AH T.C. KİMLİK NUMARASI” yazıp “5115” veya “6998” numaralarına kısa mesaj göndermelidir. Bu işlemden çok kısa bir süre sonra aile hekimi bilgileri telefonunuza kısa mesaj olarak gönderilmektedir.

VODAFONE Aile Hekimi Sorgulama

Vodafone hattı kullanan vatandaşlar “5115” numarasına “HEKIM T.C. KİMLİK NUMARASI” yazıp kısa mesaj (SMS) yolladıktan sonra kısa süre içerisinde aile hekimlerini öğrenebilirler.