Aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Belçika'nın Doğu Flaman bölgesi, Kruisem kasabasında koronavirüse yakalanan bir aile hekiminin, günlerce maske takmadan tedavi ettiği 100'den fazla hastasına koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı Kruisem kasabasında son günlerde koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir artış görüldü.

Yapılan testler sonucu Covid-19 taşıyıcısı olduğu belirlenen kişilerin aynı aile hekimine bağlı olduğu ortaya çıktı. Böylece koronavirüsün, test sonuçları pozitif çıkan kişilere aile hekimi tarafından bulaştığı tespit edilmiş oldu.

Flaman Halk Sağlığı Merkezi'nden Dr. Farah Vansteenbrugge konuya ilişkin yaptığı açıklamada bir aile hekiminin böyle sorumsuzca davranmaması gerektiğini ve bunun bir skandal olduğunu belirtti.