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Aile faciasında karar verildi! 5 kişiyi öldürmüştü

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını, ağabeyini, yengesini ve iki yeğenini öldüren kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:58
Aile faciasında karar verildi! 5 kişiyi öldürmüştü

 Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını, ağabeyini, yengesini ve iki yeğenini öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyi Hicabi, babası Hamo, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran (3) A'yı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Salih A'nın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

22 Temmuz'da Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden zanlı Salih A. av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu babasını, ağabeyini, yengesini ve iki yeğenini öldürmüştü.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:58
  1. Adıyaman

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