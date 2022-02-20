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Kadın - Aile Aile düşmanları Cenab-ı Allah'ın emrine savaş açtı: Evlenmeyin!
Kadın - Aile

Aile düşmanları Cenab-ı Allah'ın emrine savaş açtı: Evlenmeyin!

Aile düşmanı birtakım sözde kadın savunucuları, Cenab-ı Allah'ın "Evlenin." emrine savaş açtı. Sosyal medyada yapılan "Evlenmeyin." paylaşımlarına, Nur Suresi'nin 32. ayet-i kerimesi ile cevap verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 15:43:00 - 2022-02-20 15:50:57
Aile düşmanları Cenab-ı Allah'ın emrine savaş açtı: Evlenmeyin!

 Yeniakit.com.tr 

TÜİK verilerine göre, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,1'e kadar yükseldi.

Aile düşmanı sözde kadın savunucuları, İslam'ın titizlikle koruduğu "kadın hakkı"nı öne sürerek toplum yapımızı bozma faaliyetlerini buldukları her platformda sürdürüyor.

Twitter'da 'evlenmeyin' paylaşımları gündem oldu!

Sosyal medyada, nikah dışı birliktelik ahlaksızlığında birbiri ile yarışan aile düşmanları, "Evlenmeyin." hashtaghi ile paylaşımlarda bulundu. Paylaşılan TikTok videolarında, kadınlar tarafından kullanılan ifadeler izleyenleri utandırırken, "Evlenmeyin" paylaşımı yapan Twitter kullanıcıları, evliliği "esaret" olarak yorumladı.

Aile düşmanlarına ayet-i kerime ile cevap

Sosyal medyada yaşanan "evlenmeyin" propagandasına yüce Kur'an'dan Nur Suresi'nin 32. ayet-i kerimesi ile cevap verildi.

İçinizden evli olmayanları, köle ve câriyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içinde iseler Allah lütfu ile onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah’ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir.

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