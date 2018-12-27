Aile düşmanı raporun altından gavur çıktı

Akit, kamu kurumlarına kadar sıçrayan aile düşmanlığının arkasındaki gerçek figürleri deşifre etmeye devam ediyor. Akit’in gündeme taşıdığı, Kadına şiddet kılıfı altında aileye düşmanlık içeren Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM), Başbakanlık’a bağlı olduğu dönemde “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” adlı raporundaki skandal ifadeler gündemi sarstı. Gazetemiz Akit’in “Aile, kadınlar için tehditmiş” manşetiyle kamuoyuna duyurduğu rezaletin kökünün dışarıda olduğuna dair çarpıcı bilgilere de ulaşıldı. KSGM’nin kamu kaynakları kullanılarak Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ile koordineli olarak hazırladığı 235 sayfalık araştırma raporunun arkasından Hollanda çıktı. “Araştırma sonuçları, hem kadınlar hem de toplum tarafından en güvenli ortam olarak düşünülen ailenin, aslında kadınlar için güvenli bir ortam olmadığını göstermektedir” ifadelerine yer verilen raporun Araştırma Ekibi Liderliğini Dr. Henrica (Henriette) Jansen’in yaptığı belirlendi.

Raporu gavura hazırlatmışlar

Devlet çatısı altında aleni bir şekilde aile düşmanı yorumlara yer verilen sözde raporun Hollanda kökenli feminist araştırmacı Henriette Jansen’e hazırlatılması manidar karşılandı. Birleşmiş Milletler’in feminist aktivitelerinde sıklıkla boy gösteren Jansen, Afrika, Asya, Balkan, Karayipler, Orta Doğu, Pasifik ve Güney Amerika'daki hükümet ve STK’larla temas kurarak aile karşıtı politikaları, istatistiksel düzlemde çalışmalar sunmasıyla biliniyor. Feminist Henriette Jansen, kadına şiddet kılıfı altında aile düşmanlığını Hollanda, Curacao, Kolombiya, Peru, İsviçre, Filipinler, Zanzibar, İngiltere, Türkiye, Fiji ve Tayland ve birçok ülkede aktif çalışmalarıyla sergilemiş bulunuyor. Günümüzde başında ‘aile’ ifadesi bulunan bakanlığın uhdesindeki KSGM’nin Başbakanlık bünyesindeki dönemde yayımladığı “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” adlı raporda aile kurumunun kötülendiği, kadına şiddetin ana kaynağı olarak ailenin gösterildiği belirlenmişti.

Raporda hacettepe de başrolde

Liderliğini Jansen’in yaptığı aile düşmanı rapora Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sabahat Tezcan’ın ise proje yürütücüsü uzmanı olarak katkı sunduğu öğrenildi. Raporda “Kilit Uzman” olarak imzası bulunan diğer isimler ise Prof. Dr. Sunday Üner ve Çankaya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Filiz Kardam. Batılı zihniyetle hazırlanan rezil raporda imzası bulunan ve çoğunluğu Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü üyesi olan diğer isimler ise şunlar: Doç. Dr. Banu Akadlı Ergöçmen, Doç. Dr. İsmet Koç, Doç. Dr. A.Sinan Türkyılmaz, Dr. Elif Yiğit, Dr. İlknur Yüksel, Dr. Yadigar Coşkun, Mehmet Ali Eryurt, Pelin Çağatay, Tuğba Adalı, Hande Tunçkanat, Rengin Saliha Yıldız, Dr. Sutay Yavuz, Ayşe Abbasoğlu, Ceren Gökçen, Erhan Özdemir, Aslı Sevin, Aslı Sevin, Billur Eskioğlu.