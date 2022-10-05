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Siyaset Aile düşmanı HDP'li Ersoy TBMM'de saç kesme eylemi yaptı!
Siyaset

Aile düşmanı HDP'li Ersoy TBMM'de saç kesme eylemi yaptı!

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen LGBT sevici aile düşmanı HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, yönetime başkaldıran İranlı kadınlara destek vererek saçını kesti.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 23:02:00 - 2022-10-05 23:07:02

 Yeniakit.com.tr 

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İranlı Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan provokatif eylemlere destek vererek saçlarını kesti.

HDP'li Ersoy açıklamasında, İran'da başkaldıran kadınların yanında olduklarını belirterek, Türkiye'deki kadınları kışkırtan ifadeler kullandı. "Türkiye'de de kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik had safhada." diyen Oya Ersoy, "İran'da, Türkiye'de, her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz" dedi.

Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef almıştı!

Ersoy konuşmasının devamında saçlarını kesti.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TBMM'de düzenlediği son basın toplantısında, duyarlı onbinlerin Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alarak, sapkınları savunup, "Ayrımcılık suçtur! Hayatlarımızı savunuyoruz! Alışın, buradayız!" ifadelerini kullanmıştı.

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