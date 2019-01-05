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Aile dostu Akit’i susturamazlar

Yuvaları yangın yerine çeviren yanlış hukuki uygulamalara dikkat çeken Akit’i susturmak isteyen yurt dışı sermayeli gruplar tepki topluyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun gazetemiz Akit’e açtığı susturma davasına karşı 11 aile STK’sı, peş peşe yayınladıkları açıklamalarla Akit’in yanında, aile düşmanlarının karşısında yer aldıklarını beyan ettiler.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:24
Aile dostu Akit’i susturamazlar

Gazetemizde dün yayınlanan “Aile düşmanlarından Akit’e dava” manşetinin ardından tam 11 STK’dan art arda açıklamalar geldi. Kadın hakları kılıfının arkasına saklanarak aile düşmanlığı sergileyen Batı beslemelerinin Akit’i susturma girişimlerine karşı ortak ses yükselten STK’lar, "Akit aile demektir. Akit’e açılan dava, aile diyen herkese açılmıştır” görüşünde birleşti.

Güçlü aile güçlü türkiye’dir

Türkiye Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği’nden (TÜDAÇDER) yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi: “Akit gazetesinin aile kurumunun bütünlüğünü sağlamak, Türkiye’nin kanayan yarası süresiz nafaka, velayet, 6284 sayılı yasa, nafaka hapsi, çocuk haczi, genç evlilik mağduriyetleri konularındaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Aileyi korumaya yönelik olarak atılan bu konulardaki manşetler suç sayılamaz. Aileyi korumak, ülkenin bekası için vazgeçilmezdir. Güçlü aile yapısı güçlü Türkiye demektir. Aile bütünlüğüne karşı atılan her adımın karşısındayız.

Aile örgütü, aileyi istemiyor!

Babalar ve Çocuklar Derneği’nin (Babader) açıklamasında şunları aktardı: “Çalışmalarımızda en büyük desteği Akit Medya Grubu’nda gördük. Kendilerine Türk milleti adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu çalışmaları içine sindiremeyen kişi ve örgütlerin açtıkları davadan büyük üzüntü duyduk. Türk milletinin temel taşı olan aileyi el üstünde tutan bir kuruma dava açan örgütün başkanı bizzat aile istemediklerini söyleyen çalışmaların içindedir.

Mağdurların sesi

Genç evlilik mağdurlarının bir araya geldiği Tek Suçumuz Sevmek Platformu da Akit’e desteğini şu cümlelerde aktardı: “Kadın Derneklerinin, genç evlilik mağdurlarının feryadına kulak vermeyip, sesimizi kamuoyuna duyurmaya çalışan Akit gazetesine suç duyurusunda bulunmasına anlam veremedik. Akit çalışanları vicdani muhasebeyle mağduriyetlerimizi dile getirmiştir. Bizler 8 bin mağdur aile olarak her zaman Akit’in yanındayız. Çıkar uğruna değil vicdanlarıyla hareket ettiklerinin şahidiyiz. TKDF kadın hakları savunucuları olarak hangi kadının yanında olmuştur? 400 TL ev kirasını ödeyemediği için beyin kanaması geçirip ölen genç evlilik mağduru Emine Karakaya’yı tanır mısınız siz? O kadın değil miydi? Akit gazetesi mağdur ve mazlum insanların yanında olduğu için mi sizin için ‘kötü’ oluyor? Akit susarsa sayıları binleri aşan mağdurlar susturulmuş olur. Allah, aile karşıtlarna fırsat vermesin.

Aile düşmanları susacak

Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği de şöyle tepkisini dile getirdi: “Yeni Akit gazetesi bugüne kadar aile üzerine kurgulanan tüm oyunları deşifre etmiştir. Ancak aldığımız bilgilere göre sözde kadın ve çocuk haklarını savunduğunu iddia eden bir takım STK’lar Akit hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bizler biliyoruz ki bunlar samimi değiller. Akit gazetesi toplumun temelini oluşturan aile yapısı ve çocuklarımız için çok emek sarf etmiştir. Türkiye’de bugün çocuk haczi, süresiz nafaka, boşanmaların sebepleri konuşuluyor ise bunda Akit gazetesinin çok katkısı vardır. Aileleri korumak adına yapılan yayınlar için yapılan bu suç duyurusunu derneğimiz olarak şiddetle kınıyoruz. Yeni Akit gazetesini susturmak isteyenler elbette olacaktır. Ancak kaybedenler hep susturmak isteyenler olmuştur. Aileler kazanacaktır.

Akit’ten yanayız

Akit’e destek açıklaması yapan Medeni Kanuna Karşı Birleşelim Platformu’nun açıklamasında ise şunlar denildi: “10 bini aşkın gönüllüden oluşan grup olarak Akit gazetesinin yanındayız. Aileyi yıkmayı ilke edinen kadın derneklerini protesto ediyor, tarafımızın Akit’in yanı olduğunu kamuoyuna bildiriyoruz.

Anlamak mümkün değil

Babasız Bırakılan Çocuklar ve Çocuksuz Babalar Derneği de şunları ifade etti: “Akit’in sadece kadın beyanlarına yer verilen haberine dahi kadın derneklerinden dava açıldığını görüyoruz. Bunu anlamak mümkün değildir. Kadın için harekete geçerek, kadınlara yapılan eziyetin yanında yer almak skandaldır. Yeni Akit gazetesine suç duyurusunda bulunulmasını kınıyoruz.

Her daim sizinleyiz

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği de şunları aktardı: “Türkiyemizin tarafsız, en doğru ve adaletli medya kuruluşu olan Akit Medya Grubu’nun çok değerli yetkilileri ve muhabirlerine TKDF tarafından yapılmış olan ceza talepli suç duyurusunu şiddetle kınıyoruz. Akit gazetesinin yapmış olduğu haberler çarpıtılmaktadır. Ne zamandan beridir aileyi savunmak, Türk aile yapımızı korumak ve yanlışları haykırmak suç haline gelmıştir? Akit ailesine yapılan bu suç duyurusunu kınıyor, Akit’e her daim desteğimizin tam olduğunu belirtmek istiyoruz. MAÇOBDER olarak davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Yayınlar takdire şayan

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu da şunları dile getirdi: “Akit Medya’nın her daim yanındayız. 2018 Yılı Aile Hakları İyilik Ödülüne layık görülen Akit Medya’nın yaptığı haberler ve çalışmalar takdire şayandır. Aile birliğinin korunmasına yönelik haberden rahatsız olan kadın derneklerinin amaçları Türk aile yapısını bozmaktır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Akit Medya’nın cesur haberlerinin devamı için her daim yanlarında olacağız. Kimler tarafından finanse edildiği belli olan kadın derneklerinin bu zavallı çırpınışları fayda etmeyecektir.

Akit demek aile demektir

Aile Platformu, Dünya Çocuk Hakları Derneği ve İyilik İnsan Hakları Derneği’nden yapılan ortak açıklamada ise şunlar ifade edildi: “Akit aile demektir. Akit’e açılan dava, aile diyen herkese açılmıştır. TKDF tarafından açılan suç duyurusunu kınıyoruz. İsminde kadın ifadesi olan, kadınlara sahip çıkması gereken derneklerin mağdur kadınlara sahip çıkması gerekirken onları daha da mağdur edecek girişimde bulunması akla ziyan bir durumdur. Küresel bir savaş var aileye yok etmeye karşı. Ve bu küresel savaşa karşı Akit’in cesur yayınları, aile kurumunu yok etmek isteyenlerin önünde bir set oluyor.  Akit’e dualarımızı iletiyoruz.

Aile düşmanlarının susturma girişimi

Yurt dışından aldığı maddi destekle gerçekleştirdikleri skandal raporlarla kamuoyu gündemine gelen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Akit’in genç evlilik mağdurlarına ilişkin haberleri hakkında suç duyurusunda bulunarak gazetemizin susturulmasını istedi. Genç evliliklerin Batı ülkelerinde teşvik edilirken Türkiye’de yasak kapsamında bulunduğuna dair manşetimizin dahi suç teşkil ettiğini iddia eden TKDF, 6 haberimiz hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. TKDF Başkanı Canan Güllü’nün suç duyurusunda, genç evlilik konusunda İslam’ın kriterlerini gündeme getirdiğimiz “Evlilikte İslam’ın kriteri büluğ çağı” haberi bile suçmuş gibi yansıtıldı. Tamamen mağdur kadınların beyanlarından oluşan “Bu zulüm bitsin” başlıklı haberimiz de sözde kadın derneklerince dava konusu yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:24
  1. STK
  2. Kadın hakları
  3. Akit
  4. Türkiye Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği (TÜDAÇDER)
  5. Babalar ve Çocuklar Derneği (Babader)
  6. Akit Medya Grubu
  7. Tek Suçumuz Sevmek Platformu
  8. TKDF
  9. Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği
  10. Yeni Akit
  11. Medeni Kanuna Karşı Birleşelim Platformu
  12. Babasız Bırakılan Çocuklar ve Çocuksuz Babalar Derneği
  13. Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği
  14. MAÇOBDER
  15. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu
  16. Aile Platformu
  17. Dünya Çocuk Hakları Derneği
  18. İyilik İnsan Hakları Derneği
  19. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
  20. genç evlilik mağdurları
  21. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
  22. TKDF Başkanı Canan Güllü

YORUM YAZ

  • zeynel01zeynel0114 dk önce
    100 günlük icraat programında söz verilmişti. yine yalan oldu, herşey sonu gelmeyen ve bitmeyen seçim sonralarına bırakılıyor. kandırılıyoruz.
  • yavuzyavuz17 dk önce
    sema maraşlı hanım bakan olsun.
  • selim34selim3418 dk önce
    6284 sayılı yasa acilen kaldırılmalı, yeter bu zulüm bir son bulsun.
  • rahmirahmi19 dk önce
    sanırım biz erkekler ağlamayı bilmiyoruz, o yüzden tüm haklarımız elimizden alındı, şimdi evde; karımızın ve çocugumuzun kölesi durumuna geldik.
  • ömer_vömer_v20 dk önce
    erkeği köleleştirip, kadını t...rılaştıran bu yasalar, aile ve toplum hayatını bitirip, kadınlara, babasız çocuk yetiştirmek adına sınırsız ve sonsuz haklar sunmuştur.
  • mustafamustafa22 dk önce
    malesef, günümüz yasaları erkeği köle olarak görmektedir. eşcinseller bile kadın hükmünde yasa ile korunmuş; erkek ortada günah keçisi ve sahipsiz olarak kalmıştır. ailede babalığı bırakın yaşama imkanı bile kalmamıştır.
  • islamislam24 dk önce
    Hükümet aile konusunda ; sınıfta kalmıştır, avrupa birliği fonlarından destekli kadın dernekleri isteğini siyasilere yaptırmaktadır. İslamdan çok uzaklaştırılmıştır.
  • güner_40güner_4026 dk önce
    Çare; sema mararşlııııı, sema hanım aileden sorumlu bakan olsun.
  • darağaçdarağaç27 dk önce
    Başta aileyi korumak adına verdikleri bu zorlu süreçte; sn. akit gazetesi çalışanları ve sema maraşlı hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Allah c.c. onlardan razı olsun.
  • cavit sağlamcavit sağlam28 dk önce
    sabah kadın programlarına feminist kadın avukatlar çıkartılarak; kadınlar resmen erkeğe karşı hergün ayaklanmaya çağrılmakta; temizliği sen yapmak zorunda değilsin, çocuğa bakmak zorunda değilsin, erkeğin anne ve babasına bakmak zorunda değilsin, istersen erkeği kanunla 6 aya kadar evden uzaklaştırabilirsin, boşanırsan çocuklar sende kalır, ömür boyu nafaka senin hakkın, gibi söylemlerle ev hayatı bitirilmiştir. bu vebal başta 6284 sayılı yasayı kanunlaştıran sn. Fatma Şahin ve tüm siyasilerin.
  • malcom xmalcom x31 dk önce
    eğtim ve aile memleketimizin en en en önemli konusu.hükümet bazı kurallar getirsin. anadolu aile mefhumuna töre ye uymayan sözde dernekler kapatılsın. önüne gelen dernek kuruyo. aile bozulunca eğitim de bozuluyo okul da bozuluyo birey ve toplum bozuluyo
  • birolbirol32 dk önce
    bugün gelinen noktada , kanunla, eşcinsellik ve feminizm korunmakta, aile ve toplum hayatımız baltalanmaktadır. kadınlar evlenip boşanmaya özendirilmekte, erkekler, müebbet nafakalara mahkum edilmekte, babasız çocuk yetiştirmeler özendirilmektedir. Hükümet hiçbir şey yapmasada, sadece son 10 yılda boşanmaların nedeninin araştırsa, ne kadar yanlış yolda olduğunu görecektir. eğer görmek isterse tabiki.
  • talha velidtalha velid35 dk önce
    Bizde Ehl-i sünnet okuyucular olarak; olarak yeni akit gazetemizin yanındayız, avrupa yada feminist kadın kulüplerine yaranma derdi olmayan tek gazete olan yeni akit ile birlikte 6284 sayılı kanunun getirdiği zulüm inşallah en kısa zamanda son bulacaktır.

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