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Medya Aile dizisi apar topar final yapacak: Kimse beklemiyordu! Skandal sahneleriyle meşhur dizi artık yok
Medya

Aile dizisi apar topar final yapacak: Kimse beklemiyordu! Skandal sahneleriyle meşhur dizi artık yok

Yeniakit Publisher
2023-09-19 23:50:00 - 2023-09-19 23:57:25
Aile dizisi apar topar final yapacak: Kimse beklemiyordu! Skandal sahneleriyle meşhur dizi artık yok

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile' dizisinin finaliyle ilgili bilgiler geldi. Show TV'nin önemli yapımları arasında gösterilen ve sahneleri ile aileyi dinamitleyen dizi veda ediyor...

Aile dizisi finale koşuyor. Show TV ekranlarında yayımlanan Aile dizisine final kararı çıktı. Dizinin gelecek sezon ekranda olmayacağı öğrenildi. Dizinin erken final yapacak olması kafa karışıklığına yol açtı.

AİLE NEDEN FİNAL YAPACAK?

Reytinglerde üst sıralarda olan ''Aile'' dizisinin neden final yapacağı büyük merak uyandırdı. Gelen bilgilere göre Aile dizisinin finalini Kıvanç Tatlıtuğ istedi ve sözleşmeyi sınırlı imzaladı.

PEKİ AİLE DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Ensonhaber-com sitesinde aktarılanlara göre; İlk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Show TV’nin Aile dizisi, yeni sezonuyla merak uyandırıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni sezon gecikti!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile dizisinin yeni sezonu için 18 Eylül tarihinde sete çıkılacak. Dizi, Ekim ayının ilk haftasında başlayacak.
30. bölümde final yapacak!

Kıvanç Tatlıtuğ’un isteği üzerine 30 bölüm olarak planlanan Aile dizisinin, uzatılıp uzatılmayacağına reyting performansına göre netice olacak.

 

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