Aile destek paraları ne zaman yatacak? Aile destek programı ödemeleri ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medya hesabından "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor" başlığı ile yaptığı açıklamada, "Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına, çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Aile destek programı parası kime verilecek, kimler alacak?

Özel sektör, esnaf, sanatkar ve bağımsız çalışanlar faydalanabilecek. Buna göre, genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 3'te birinden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar programdan faydalanabilecek.

Aile destek parası ne kadar?

Hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 3'te birinden az olması koşuluyla; SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetimleri de başvuru yapabilecek.

Aile destek programı ödemeleri ne zaman başlayacak?

Ayrıca temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar. Aile destek programı ödemeler 29 Temmuz Cuma günü başlayacak.