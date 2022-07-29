Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek paketi ne zaman yatacak?

Aile destek paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile Destek Programı'na hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 12 ay süresince ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 450-550-600 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Aile Destek Programı başvuruları 27 Haziran’da başladı.

Aile destek ödemeleri yattı mı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" ifadelerini kullandı. Aile destek paketine yönelik başvurular devam etmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında haberimizde yer alacak.

Aile destek paketi başvuruları nereden yapılacak?

Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.

Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, “Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar” dedi. Aile destek paketine başvurular devam ediyor. Aile destek ödemesi için başvurular e devlet üzerinden yapılmakta. AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN