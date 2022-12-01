Aile çocuğun tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında birinci derecede sorumlu

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Ezgi Tesir, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ve bu çocukların ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal ve duygusal gelişiminin sağlanması gerekiyor

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Uzmanı Ezgi Tesir, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişiyi çocuk olarak kabul ederken; korunmaya ihtiyacı olan çocuğu ise “bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuk” olarak tanımladığını söyledi.

İhtiyaçları karşılanmayan çocuk, korunmaya muhtaç olarak değerlendiriliyor

“Korunmaya ihtiyacı olan çocuk sadece anne ve babası olmayan çocuk değildir” diyen Sosyal Hizmet Uzmanı Tesir, “Anne babası olsa da ihtiyaç duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun kalan, temel gereksinimleri karşılanmayan, suça sürüklenen, gerekli eğitimi alamayan, çalıştırılan, fiziksel, cinsel duygusal ve ekonomik ihmale ya da istismara açık duruma gelen çocuklar korunmaya ihtiyacı olan çocuklar içerisinde sayılır.” dedi.

Çocuğun tüm ihtiyaçları karşılanmalı

Çocukların ihtiyaçlarının bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Sosyal Hizmet Uzmanı Tesir, “Yani korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımı ve korunması noktasında sadece fizyolojik ihtiyaçlar değil; psikolojik ve sosyal ihtiyaçların da öne çıktığını görüyoruz. Mesela sadece bir çocuğun barınacak yeri var mı, karnı tok mu, fiziksel sağlığı iyi mi sorularının değil; çocuğun eğitimsel, kişisel gelişimi, sosyal sağlığı, sorumluluk bilinci kazanması, çevresiyle iletişimi, sosyalleşmesi, sosyal aktivitelere katılımı, özgüven kazanımı gibi birçok noktanın üzerinde durulmalı.” diye konuştu.

Aile çocuğun ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü

Çocuğun ilk sosyalizasyonu ve kimlik gelişiminin ailede başladığını, bu nedenle çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında ailenin önemli rolü bulunduğunu belirten Tesir, “Türk Medeni Kanunu’nda bulunan ‘Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler’ ibaresi ile ailenin; çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında birinci dereceden sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Yani çocukların bakımı ve gözetimi dışında çocuklara eğitimleri ve sosyal gelişimleri ile ilgili rehberlik etmek, kendilerini gerçekleştirmeleri ve yaşam becerilerini geliştirme yönünde gereken desteği sağlamak da ailenin görevleri arasındadır.” dedi.

Korunmaya ihtiyacı olan çocuklardan devlet kurumları da sorumlu

Sosyal Hizmet Uzmanı Ezgi Tesir, korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla ilgili sorumluluk alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar geldiğini söyledi. Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Siteleri, Çocuk Destek Merkezlerinin öne çıkan kuruluşlar olduğunu kaydeden Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Uzmanı Ezgi Tesir, bunun yanı sıra Adalet Bakanlığına bağlı Aile Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Eğitim Evleri, Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Sağlık Bakanlığına bağlı Çocuk İzlem Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri, Kolluğa bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve bunun yanında belediyelere bağlı kuruluşların da korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.