Taha Emre ÖZDEMİR İstanbul

Müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi ile hem dini hem resmi nikahın bir araya getirilerek büyük bir hizmetin vatandaşın ayağına götürüldüğünü, evlilik işlemlerinin müftülüklerle birlikte daha da kolaylaştırıldığını söyleyen Gül, “Burada kıyılan nikahı gören vatandaşlarımız da birbirlerine tavsiyede bulundu. Şu anda müftülüklerimizdeki nikah başvurularına büyük bir ilgi var” dedi.

Dini ritüellerle birlikte resmi nikah kıyıyoruz

Muharrem Gül Hoca, müftülüklerdeki nikah kıyma işleminde yapılan uygulamaları şöyle aktardı: “Müftülüklerimizde resmi nikah kıyılırken dini ritüellere de riayet ediyoruz. Nikah kıyma merasimimiz önce Kur’an-ı Kerim okuyarak başlıyor. Akabinde misafirlerimize nikah ile ilgili ayet ve hadisler okuyup, onlara aile kurumunun önemini anlattıktan sonra resmi nikah kıyma bölümüne geçiyoruz. Resmi ve dini nikahlar kıyıldıktan sonra da nikah duası yaparak merasimi tamamlıyoruz. Dolayısıyla aileler gönül huzuruyla nikah işlemini yapmış oluyor.”

İlk ailenin Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemiz tarafından cennette kurulduğunu hatırlatan Gül, ailenin Müslümanlar için önemine değindi. Ailenin kurucusunun bizzat Allah-u Teala olduğuna dikkati çeken Gül, “Yeryüzünde Allah-u Tealanın insanlar için kurduğu tek müessese aile müessesesidir. Diğer müesseselerin mucidi insanlardır. İlk kıyılan nikah da insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s.) ile Hazreti Havva validemizin cennete kıyılan nikahıdır. Dolayısıyla aile cennette kurulmuştur. Aile biz Müslümanların en kutsal yapısıdır. Aile bizim son kalemizdir. Tüm bu sebeblerle aile yapımızı çok sağlam tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Gösteriş merakı ile evlilikleri zorlaştırdık”

Sağlam aile yapısı için önemli uyarılarda bulunan Muharrem Gül, nikahların kolaylaştırılmasının bunun ilk adımı olacağını belirterek, “Müslümanlar, gençleri evliliğe teşvik etmeli. Peygamber Efendimiz (sav) diyor ki ‘Allah katında en hayırlı olan nikah kolay olandır.’ Nikahı kolaylaştırmamız gerekir. Biz gösteriş merakı ile evliliği zorlaştırdık. Erkeklerden istenen takı, eşya gibi şartlar zorlaşınca evlilik yaşı yükseldi. Gençler evlilikten korkmaya başladı. Eşya bize mutluluk getirmedi. Herkes kendi ölçüsüne göre yaşamayı bilmeli. O zaman gerçek huzur yakalanır” dedi.