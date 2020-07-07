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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı" görüntülerine ilişkin açıklama:

"İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aileyle ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir" - "İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır" - "Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellemesine yönelik çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte yürütülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:04:19 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı" görüntülerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Canlı yayında kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı" başlıklı haber ve görüntülere ilişkin, İstanbul'daki çocuk ve ailesiyle ilgili sosyal inceleme yapıldığını, çocuklara rehberlik desteği sağlandığını ve inceleme sonucunda da gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Bakanlık, "Canlı yayında kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı" başlıklı haberler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocukların üstün yararını gözeterek her türlü kötü alışkanlığa karşı mücadelenin Bakanlıkça sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu videonun sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde adres tespiti yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir. İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellemesine yönelik çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte yürütülmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranış ve girişimin karşısındayız."




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