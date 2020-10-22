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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelecek yıl başlatılması planlanan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi ile Türkiye'ye özgü, bölgesel farklılıkların gözetildiği yeni bir yaşlı bakım modelini geliştirecek

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:50:00 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bölgesel farklılıkların gözetilmesiyle "Yaşlılar Günü İyileştirme ve Evde Bakım Hizmetleri Projesi" (YAGEP) başlatacak, Türkiye'ye özel yeni bir geriatrik bakım modeli geliştirecek.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Mali Yardım Dairesi Başkanlığı'nın önümüzdeki yıl AB ile işbirliği içinde Türkiye Delegasyonu desteğiyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaşlı vatandaşlara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve aktif yaşlanmada yeni uygulamaların başlatılmasını amaçlayan proje ile merkezi ve yerel kurumların yaşlılara yönelik kapasiteleri ve hizmet kalitesi bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecek.

Bu amaçla, projenin ilk aşamasında yaşlılara hizmet veren 10 günlük merkezlerin güçlendirilmesi için malzeme ve ekipman desteği sağlanacaktır.

Türkiye'ye özel yaşlı bakımı modeli geliştirilecek

Bakanlık ayrıca "Türkiye'ye Özgü Entegre Yaşlı Bakımı ve Nitelikli Bölge Modeli" projesinin bir parçası da uygulanacak.

Bu çalışmada, yaşlı vatandaşlar için kurumsal bakımın yanı sıra evde bakım ve gündüz hizmetlerine odaklanan ve sosyal yaşamda aktif yaşlanmayı destekleyen yapılar ve alanlar oluşturulması amaçlanmıştır.

Bakanlık, Türk aile yapısına uygun ve bölgelerin özelliklerine göre farklılık gösterecek yeni bir bakım modeli geliştirmeye yönelik çalışmalarda da farklı ülkelerden örnekleri inceleyecek. Bu kapsamda bilinçlendirme faaliyetleri, çalıştaylar ve personel eğitimleri de düzenlenecektir.

Ayrıca, özgün ve nitelikli Bölgesel Entegre Yaşlı Bakımı geliştirme çabalarına ışık tutmak için Türkiye'nin yaşlı bakımı araştırma modeli olacaktır.

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