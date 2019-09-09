Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta bilişim personeli, mimar, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, bilgi güvenlik uzmanı, yazılımcı olmak üzere personel alımı yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı mı yapıyor? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 21 boş kadro için sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Java kurumsal mimar, NET kurumsal mimar, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, kıdemli java yazılım uzmanı, NET kıdemli yazılım uzmanı, bilgi güvenlik uzmanı, java yazılım geliştirme uzmanı, NET yazılım geliştirme uzmanı, önyüz geliştirci uzmanı, ağ uzmanı olmak üzere 21 personel alımı yapılacak. Peki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 09/10/2019 günü mesai bitimine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B ve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir.)

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.