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Gündem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 'evlilik yıl dönümü' paylaşımına beğeni yağdı
Gündem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 'evlilik yıl dönümü' paylaşımına beğeni yağdı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ramazan ayının ilk gününe denk gelen evlilik yıl dönümünü, sosyal medya hesabından eşi Aydın Selçuk ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Beğeni yağan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, evlilik cüzdanını Bakan Selçuk ve eşine verdiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 18:20:00 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 'evlilik yıl dönümü' paylaşımına beğeni yağdı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Instagram hesabında, evliliklerinin yıl dönümü nedeniyle eşi Aydın Selçuk ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflar arasında, Bakan Selçuk ve eşinin nikah fotoğrafları da yer aldı. Bir fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, evlilik cüzdanını Bakan Selçuk ve eşine verdiği görüldü.

"Rabbime hamdolsun"

Beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına Bakan Selçuk şu notu düştü:

"Furkan Suresi 74'üncü ayetini hep çok sevdim. Öyle çok sevdim, öyle çok nakşettim ki yüreğime kabul olmuş duam oldu. Göz Aydın'lığım, gönül ferahlığım, hayat arkadaşım, can yoldaşım; beraber tutacağımız 14'üncü ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdolsun"

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Yorumlar

Garip

Evlenmek isteyip de imkani olmayanlara da bir el atsaniz
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