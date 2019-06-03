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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladık.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:25
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladık.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladık.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:25
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