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Siyaset

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, atamaların korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini bil

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:12:22 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, atamaların korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini bil

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, atamaların korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini bildirdi.

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