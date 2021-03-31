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Gündem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
Gündem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 09:45:00 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama

Bakan Selçuk, memur konfederasyonlarıyla gerçekleştirdikleri Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha etkin bir kamu personel sistemi için KPDK'yı ikinci defa gündemli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması, görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konularında hemfikir kaldık." bilgisini verdi.

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