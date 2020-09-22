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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sağlık çalışanlarına saldırıyı kınadı
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sağlık çalışanlarına saldırıyı kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:15:56 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sağlık çalışanlarına saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur. Keçiören'de sağlık çalışanlarımıza yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Salgın döneminde büyük özveriyle görevlerinin başında olan sağlık personelimizin moralini yüksek tutmak hepimizin görevi."

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