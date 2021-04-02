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Gündem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Otizm eksiklik değil farklılık
Gündem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Otizm eksiklik değil farklılık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 11:26:00 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Otizm eksiklik değil farklılık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlayarak, "Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir." ifadelerini kullandı.

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