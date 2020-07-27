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Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek”

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:33:06 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek”

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyelerin (ikramiye) bugün ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyelerin 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödendiğini belirtti.

Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin üçüncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığını kaydederek, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.


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