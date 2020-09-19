  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk gazilerle buluştu:
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk gazilerle buluştu:

"Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:47:56 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk gazilerle buluştu:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerle Bakanlık'ta bir araya geldiklerini aktardı.

Ayrıca İstanbul'da da gazilerle buluşan Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız. Rabb'im tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf
Dünya

Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf

Avrupalı bir diplomat, Türkiye-Fransa geriliminde NATO'nun, askeri ve stratejik konumu sebebi ile Türkiye'yi karşısına almak istemediğini sö..
ABD kararını verdi! 48 saat içinde...
Dünya

ABD kararını verdi! 48 saat içinde...

ABD'de Çin menşeli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat uygulamaları, ulusal güvenlik gerekçeleri ile yasaklanıyor.

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha
Siyaset

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha

Koronavirüs nedeniyle yetkililer tarafından sosyal hareketliliğin en aza indirgenmesi çağrıları yapılırken, İBB eliyle düzenlenen İstanbul Y..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı