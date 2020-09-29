  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatırılacak."
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatırılacak."

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:41:06 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatırılacak."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli
Dünya

İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli

The Times Of İsrail gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na mutlaka dahil edilmesi gerektiğini yazdı.
Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!
Medya

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!

TV8'de ekranlara gelen ve yayın döneminde büyük tartışmalara neden olan Survivor'da yarışan yarışmacıların yeni rezaleti patlak verdi...
Oy verdim deyip şikayet etti!
Medya

Oy verdim deyip şikayet etti!

İBB Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamadıklarını ve konuyla ilgili kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyen usta oyunc..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay