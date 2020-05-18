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Siyaset

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:39:00 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlığın çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararını ve aile odaklı yaklaşımı ön planda tuttuğunu belirtti. 

Çocuk koruma sisteminin önemli bir unsuru olan Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri'ne (ÇOKİM) 2019'da toplam 24 bin 680 çocuğun geldiğini bildiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu çocuklardan 5 bin 584'ünü koruma altına alırken, 13 bin 355'ini koruma ve bakım altına almadan, sosyal ve ekonomik destek (SED), danışmanlık ve diğer tedbir kararlarıyla destekleyerek, ailelerinin yanına dönüşünü sağladık. Diğer taraftan, Bakanlık olarak çocukları koruma altında olan ailelerle de mesleki çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmaların neticesinde, geçen yıl, koruma altında olan toplam 3 bin 918 çocuğumuzu da yine ailesine kavuşturduk. Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık."

Aile odaklı hizmetlere verilen öncelik ile artan nüfusa ve refakatsiz yabancı uyruklu çocuk sayısındaki artışa rağmen koruma altına alınan çocuk sayısı düştüğüne dikkati çeken Selçuk, "Temel hedefimiz, ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesi." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

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