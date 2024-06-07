Aile Bakanlığı Türkiye'ye ilan etti: 3 bin 504 TL iken... Destek ödemeleri için haber geldi! Rekor zam geliyor

Enflasyon Verileri Sonucunda Zam Geliyor

Ocak ayında belirlenen 65 yaş aylığı miktarı 3 bin 504 TL iken, Temmuz ayında yapılacak yüzde 20'lik zamla birlikte bu rakam 4 bin 206 TL'ye yükselecek. Altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, sosyal yardımlara önemli bir zam yapılması bekleniyor.

Sosyal Destek Ödemelerinde Artış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı alan milyonlarca vatandaş için zam müjdesi verdi. Ocak ayında 7 bin 608 TL olarak belirlenen evde bakım ücreti, Temmuz ayında yapılacak yüzde 20'lik zamla birlikte 9 bin 131 TL’ye çıkacak.

65 yaş aylığı: 3 bin 504 TL → 4 bin 206 TL

Evde bakım ücreti: 7 bin 608 TL → 9 bin 131 TL

Yüzde 40-69 engelli maaşı: 3 bin 357 TL

Yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı: 5 bin 036 TL

Kronik hastalık yardımı: 7 bin 608 TL → 9 bin 131 TL

Engelli Maaşlarına Önemli Artış

Engelli vatandaşlar için de önemli bir zam oranı belirlenmiş durumda. Yüzde 40 ile 69 arasında engelli olan kişilere 3 bin 357 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli olan kişilere ise 5 bin 036 TL ödenmeye başlanacak. Ayrıca, tüberküloz ve SSPE gibi kronik hastalıklara sahip yurttaşlara ödenen yardım da 9 bin 131 TL’ye yükseltilecek.



Yaşam Standartlarının Korunması Hedefleniyor

Yapılacak zamlarla birlikte, sosyal yardım alan yurttaşların hayat standartlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Bu sayede, yardıma muhtaç kişilerin ekonomik açıdan daha rahat bir yaşam sürmeleri sağlanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı bu zamlar, sosyal yardım alan vatandaşlar için büyük bir rahatlama ve destek sağlayacak. Temmuz ayında yürürlüğe girecek zamlarla birlikte, milyonlarca insanın yaşam standartlarında önemli bir iyileşme bekleniyor.