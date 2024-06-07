Aile Bakanlığı Türkiye'ye ilan etti: 3 bin 504 TL iken... Destek ödemeleri için haber geldi! Rekor zam geliyor
Engelli maaşı, evde bakım ücreti ve 65 yaş aylığı alan vatandaşlar, maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam oranları hakkında araştırmalar sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sevindirici bir açıklama
Enflasyon Verileri Sonucunda Zam Geliyor
Ocak ayında belirlenen 65 yaş aylığı miktarı 3 bin 504 TL iken, Temmuz ayında yapılacak yüzde 20'lik zamla birlikte bu rakam 4 bin 206 TL'ye yükselecek. Altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, sosyal yardımlara önemli bir zam yapılması bekleniyor.
Sosyal Destek Ödemelerinde Artış
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı alan milyonlarca vatandaş için zam müjdesi verdi. Ocak ayında 7 bin 608 TL olarak belirlenen evde bakım ücreti, Temmuz ayında yapılacak yüzde 20'lik zamla birlikte 9 bin 131 TL’ye çıkacak.
65 yaş aylığı: 3 bin 504 TL → 4 bin 206 TL
Evde bakım ücreti: 7 bin 608 TL → 9 bin 131 TL
Yüzde 40-69 engelli maaşı: 3 bin 357 TL
Yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı: 5 bin 036 TL
Kronik hastalık yardımı: 7 bin 608 TL → 9 bin 131 TL
Engelli Maaşlarına Önemli Artış
Engelli vatandaşlar için de önemli bir zam oranı belirlenmiş durumda. Yüzde 40 ile 69 arasında engelli olan kişilere 3 bin 357 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli olan kişilere ise 5 bin 036 TL ödenmeye başlanacak. Ayrıca, tüberküloz ve SSPE gibi kronik hastalıklara sahip yurttaşlara ödenen yardım da 9 bin 131 TL’ye yükseltilecek.
Yaşam Standartlarının Korunması Hedefleniyor
Yapılacak zamlarla birlikte, sosyal yardım alan yurttaşların hayat standartlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Bu sayede, yardıma muhtaç kişilerin ekonomik açıdan daha rahat bir yaşam sürmeleri sağlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı bu zamlar, sosyal yardım alan vatandaşlar için büyük bir rahatlama ve destek sağlayacak. Temmuz ayında yürürlüğe girecek zamlarla birlikte, milyonlarca insanın yaşam standartlarında önemli bir iyileşme bekleniyor.