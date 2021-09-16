Aile Bakanlığı, şehit yakınlarını unutmuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehitlerimiz ve gazilerimizin yadigarı olan aileleri için atama gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından noter huzurunda 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması gerçekleştirildi.

278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Bakan Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleşti

Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Devletimizin birliği ve dirliğini bozmaya çalışan hainlerin oyunlarını her fırsatta bozuyoruz” dedi.

Yanık şimdiye kadar 45 binin üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.