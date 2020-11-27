Aile Bakanı Zehra Selçuk: Çocukları korumak için zararlı 1000 içeriğe müdahale ettik!

Çocukları, dijital çağın tehlikelerine karşı koruyabilmek için hem ebeveynler hem çocuklar için medya okuryazarlığı eğitimi verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, çocukları korumak için bir 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' kurduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve emniyet genel müdürlüğümüzle beraber önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar 1000 içeriğe müdahalede bulunduk. Dijital dönüşümün nesnesi değil öznesi olarak teknolojiden doğru istifade ederek, milli ve manevi değerlerimizi kaybetmeden istifade edebileceğimize inanıyoruz.”