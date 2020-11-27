  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Aile Bakanı Zehra Selçuk: Çocukları korumak için zararlı 1000 içeriğe müdahale ettik!
Siyaset

Aile Bakanı Zehra Selçuk: Çocukları korumak için zararlı 1000 içeriğe müdahale ettik!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuklar için riskli olan 1000 dijital içeriğe müdahale edildiği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:24:00 -
Aile Bakanı Zehra Selçuk: Çocukları korumak için zararlı 1000 içeriğe müdahale ettik!

Çocukları, dijital çağın tehlikelerine karşı koruyabilmek için hem ebeveynler hem çocuklar için medya okuryazarlığı eğitimi verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, çocukları korumak için bir 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' kurduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve emniyet genel müdürlüğümüzle beraber önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar 1000 içeriğe müdahalede bulunduk. Dijital dönüşümün nesnesi değil öznesi olarak teknolojiden doğru istifade ederek, milli ve manevi değerlerimizi kaybetmeden istifade edebileceğimize inanıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak
Gündem

Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında, 2. Kandil olarak adlandırılan Sincar'a yapılacak bir operasyonla büyük planların bozul..
Ukrayna büyük projeyi açıkladı! ‘Türkiye ile masaya oturacağız’
Dünya

Ukrayna büyük projeyi açıkladı! ‘Türkiye ile masaya oturacağız’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirterek, ‘’Antonov kargo uçağı projesi de gün..
Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı
Gündem

Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, ‘Karahantepe’de muhtemelen Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim merkezine ulaşılacağı’ payla..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay